Пекин, , 15:49 — REGNUM Чтобы предотвратить завоз коронавируса из-за рубежа, Китай на время остановит турпотоки из других стран. Это решение было принято на заседании руководящей группы Госсовета КНР по борьбе с коронавирусной пневмонией, сообщает STCN.

Во время заседания также добавили, что будут временно запрещены не только туристические поездки в Китай, но и выезд китайских граждан в другие страны. На данном этапе страна предпринимает особенно жесткие меры для предотвращения «импортных» случаев заболевания.

19 марта в КНР не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Однако в тот же день в Китай из-за рубежа приехало 39 уже заболевших пассажиров. Таким образом, общее количество случаев заболевания, ввезенного из других стран в КНР, уже составляет 228.