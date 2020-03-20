Сеул, , 15:49 — REGNUM Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Call of Duty: Modern Warfare 2 получила в Южной Корее возрастной рейтинг. Об этом 20 марта сообщил журнал PC Gamer.

Пользователи форума Reddit заметили, что соответствующая информация появилась на сайте профильного комитета страны 26 февраля 2020 года. Игре был присвоен рейтинг 18+, к сожалению, в записи нет никакой информации о дате её релиза.

Напомним, аналогичная запись о присвоении возрастного рейтинга ремастеру Call of Duty: Modern Warfare 2 уже повлялась на сайте PEGI (Pan European Game Information) в марте 2019 года. Впоследствии эта страница была удалена.

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