Цхинвал, , 15:58 — REGNUM Для проведения исследований на выявление коронавируса COVID-19 медики Южной Осетии вынуждены идти на нарушения безопасности. Об этом 20 марта рассказала, выступая на заседании парламента, главный санитарный врач республики Марина Кочиева, сообщает агентство «Рес».

"Несмотря на то, что наша лаборатория относится к третьей-четвертой группе опасности, а данный вирус относится к первой-второй группе опасности, то по правилам лаборатория не должна заниматься такими исследованиями», — описала сложившуюся ситуацию Кочиева. Она отметила, что других лабораторий нет, и проходится использовать ту, что есть.

Главный санврач республики рассказала, что другим способом провести исследования является отправка образов в Россию. Кочиева выразила надежду на помощь со стороны России в этом вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия призвала РФ помочь с нехваткой средств индивидуальной защиты