Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили благодарит Всемирную организацию здравоохранения за быстрое реагирование и оказание помощи населению Абхазии.

Как говорится в распространенном пресс-службой президента 20 марта заявлении, Саломе Зурабишвили в телефонной беседе с генеральным директором ВОЗ в числе других проблем говорила и о необходимости защиты проживающих на «оккупированных территориях», в том числе в Абхазии, граждан.

По мнению президента Грузии, сразу же после этой беседы делегация ВОЗ и прибыла в Абхазию.

«Президент Грузии через социальные сети благодарит Всемирную организацию здравоохранения за быстрое реагирование и доставку в оккупированную Абхазию элементарной медицинской помощи для борьбы с коронавирусом», — говорится в информации пресс-службы.

Как сообщили российские и абхазские СМИ, посетившая Сухум делегация ВОЗ передала Абхазии 500 наборов для персонального ухода, более 600 литров антисептиков и около 500 литров антибактериального мыла. 20 марта Абхазия получила из России тесты для диагностики коронавируса. На данный момент выявленных случаев инфицирования в Абхазии нет.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции.