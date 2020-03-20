Гётеборг, Швеция, , 16:05 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции неоднократно рекомендовало жителям страны старше 70 лет оставаться дома и максимально ограничить свои социальные контакты. Однако многие пожилые жители Гётеборга, второго по размеру города Швеции, игнорируют рекомендации и продолжают вести обычную жизнь, посещая магазины, библиотеки и другие общественные места. Об этом 20 марта сообщило шведское издание SVT.

«Я пообещала своему сыну и внукам оставаться дома, но я все равно ковыляю по улицам. Мне хочется купить рыбу, а потом я пойду за газетой», — рассказала журналистам SVT 85-летняя Марианн Стар и продолжила свой путь в рыбный магазин.

И Марианн не единственная из пожилых людей, кто не соблюдает рекомендации органов власти. Как сообщает SVT, на улицах Гётеборга по-прежнему немало граждан пенсионного возраста, посещающих продуктовые магазины и табачные прилавки.

Кроме того, многие культурные центры города продолжают свою работу и открыты для своих членов. Так, в Гётеборге ежедневно работает турецкий культурный центр. 70-летний Мухтарем Теккан не посещал центр на протяжении всего лишь двух дней, но уже ощутил, что ему трудно долго оставаться в изоляции.

«Я не могу сидеть дома дольше, чем несколько дней. Если эта ситуация с вирусом затянется на недели и месяцы, мне будет очень трудно, не знаю, как я буду с этим справляться. Даже сегодня я на 20 минут вышел за покупками», — рассказал Мухтарем.

Однако, отделение Национальной организации пенсионеров Швеции в Гётеборге отрицательно относится к тому, что люди пожилого возраста активно продолжают поддерживать социальные контакты. Организация разослала всем своим членам электронные письма, в которых рекомендовала пенсионерам выходить на прогулки, но ни с кем при этом не общаться.