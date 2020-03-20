Белгород, , 15:35 — REGNUM Подробности о туристах, накануне вернувшихся в Белгород из Доминиканской республики, рассказали 20 марта на брифинге в региональном департаменте здравоохранения. Белгородцы обратились в медицинское учреждение и самоизолировались, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В социальных сетях накануне появилась информация о том, что двое туристов из Доминиканской республики прибыли поездом в Белгород. Вместе с ними в купе ехала женщина, которую встревожил их рассказ об отдыхе — в отеле якобы был случай заболевания коронавирусом. Попутчица позвонила в скорую помощь, но не упомянула об иностранных туристах и ей сначала отказали в обследовании. В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что пара, прибыв домой, немедленно связалась с семейным врачом, их осмотрели, признаков ОРВИ не обнаружено, анализ на коронавирус взят. Их попутчицу 20 марта также обследовали медики, женщину и её семью изолировали в домашних условиях до получения результата лабораторного исследования.

«По состоянию на 20 марта, число изолированных на карантин в медицинских учреждениях, равно нулю. Заболевших в регионе не выявлено. За прошедшие сутки число самоизолированных в домашних условиях увеличилось на 25 человек. Таким образом, на сегодня в области их — 117. Уклонившихся от карантина и находящихся в розыске нет», — подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Ирина Николаева.

В начале марта 2020 года в Алексеевскую ЦРБ с признаками ОРВИ были госпитализированы два жителя Красногвардейского района, которые вернулись домой из Австрии. Их результат на коронавирус отрицательный, они по-прежнему находятся в больнице.