Стокгольм, , 15:37 — REGNUM Один из руководителей Пенсионного фонда Швеции и бывшая вице-председатель Государственного банка страны Щештин Хессиус заявила, что Швеция может столкнуться с массовой безработицей, доходящей до 40%. Об этом 20 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

Глава Пенсионного фонда сравнила современную экономическую ситуацию в Швеции с экономическим кризисом в Германии 20-х годов прошлого столетия и Великой депрессией в США. По ее словам, на рынке практически исчез спрос и в сложившейся ситуации все предприятия просто пытаются максимально сократить свои расходы.

По прогнозам Щештин Хессиус, если ситуация никак не изменится и предприятия продолжат закрываться или увольнять своих работников, экономику Швеции ожидает глубокая депрессия и очень высокие уровни безработицы.

«Речь идет о массовой безработице, уровень которой может составить от 20 до 40%. Останется очень мало предприятий, готовых предложить рабочие места. Более того, даже есть риск, что в сложившейся ситуации, когда сильно сокращается денежный оборот и у всех в целом становится меньше денег, мы получил гиперинфляцию при полном отсутствии спроса. Это худшее, что может произойти. Так что ситуация достаточно серьезная», — заявила Хессиус.