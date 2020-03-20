Сухум, , 15:35 — REGNUM Пошивом медицинских масок в Абхазии занялся Дом мод. Об этом 20 марта сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

По данным журналистов, такой заказ поступил от министерства здравоохранения республики. Маски будут многоразовыми. Их шьют из черного или белого натурального материала. На такую меру пришлось пойти, так как в России маски закупить не получается из-за запретов, которые там введены в связи в распространением коронавируса COVID-19.

Сообщается, что в первую очередь маски будут переданы Центральной избирательной комиссии, чтобы обеспечить защитой членов УИК к президентским выборам, которые пройдут 22 марта. Всего планируется изготовить 20 тыс. масок. Их ориентировочная цена 30 рублей.

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