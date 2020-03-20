Ташкент, , 15:26 — REGNUM Занятия по психологии и английскому языку в Узбекистане запустят по телевидению в связи с карантином в учебных заведениях, сообщили в пресс-службе Университета Инха в Ташкенте.

Видеоуроки будут транслироваться по телеканалу MY5 с 23 марта. Занятию будут проводить с понедельника по пятницу в 10:30—12:00 по местному времени ( 8:30—10:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта школы, вузы и детские сады в Узбекистане закрылись на карантин на две недели. Весенние каникулы должны были начать с 21 марта.

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