Аддис-Абеба, , 15:19 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед сказал своим соотечественникам, что коронавирус не имеет ничего общего с национальностью после сообщений о нападениях на иностранцев, связанных с подозрениями в том, что они заражены вирусом. Об этом передает ВВС Amharic.

В заявлении администрации Абия Ахмеда сообщается, что лидер заявил: «Важно отметить, что вирус не связан ни с какой страной или национальностью».

»Каждый человек в равной степени подвержен риску, и поэтому важно придерживаться основанных на фактических данных рекомендаций министерства здравоохранения по его профилактике», — заявил Ахмед.

«Усилия по профилактике не должны быть препятствием для нашей человечности и склонности к состраданию. Как глобальное сообщество, мы являемся хранителями друг друга. Давайте не будем позволять страху лишать нас человечности», — подчеркнул он.

В Эфиопии, которая является крупнейшим центром торговли на континенте, на сегодняшний день были выявлены шесть случаев заражения вирусом, среди которых — японский и британский дипломаты.