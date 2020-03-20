Лондон, , 15:12 — REGNUM Британские власти призвали оставивших практику врачей и медсестёр вернуться в больницы, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Медикам направили более 65 тыс. писем, сообщает 20 марта вещательная корпорация ВВС.

Призыв Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса адресован медикам, покинувшим профессию не более трёх лет назад. Им предложено в условиях «самой масштабной угрозы здоровью» населения пройти перерегистрацию и применить свой опыт в больницах.

Вы можете помочь спасти жизни людей, заявила главная медсестра Англии Рут Мэй, обращаясь к медработникам. В NHS не исключают, что могут призвать в больницы и студентов медицинских вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании зарегистрировано более 3,2 тыс. заражений коронавирусом, скончались 144 человека.

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