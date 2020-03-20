Стокгольм, , 15:29 — REGNUM В течение недели полицейские подразделения в Швеции составили график специальных мероприятий на территории всей страны, что явилось ответом властей на пандемию коронавируса COVID-19. Согласно засекреченному плану действий, предусматривающему мероприятия по купированию угрозы пандемии, полиции Швеции в настоящее время приходится расставлять приоритеты над своими возможными операциями. Удивительным является тот факт, что данный план предусматривает заражением коронавирусной инфекцией до половины полицейского состава Швеции с последующим освобождением их от несения службы. Об этом 20 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«В соответствии с нашим планом, до половины полицейских могут находиться в отпуске по болезни или отсутствовать на работе», — заявил командующий полицией Швеции Пер Энгстрём.

В настоящее время силы полиции насчитывают в общей сложности 30 000 сотрудников. Пока что есть только сообщения о нескольких сотрудниках, которые отсутствуют по причине заражения коронавирусной инфекцией, но согласно подготовленному плану, ситуация может ухудшиться в начале лета. В свою очередь, это означает, что полиция Швеции будет не в состоянии распылить все свои силы и взять под плотный контроль всю территорию страны, что вынудит полицейских жестко расставлять приоритеты по охране общественного порядка.

Пер Энгстрём также отметил, что национальные силы полиции в достаточной мере оснащены всеми средствами противовирусной защиты. При необходимости предполагается, что полиция применит спецсредства и экипировку для несения службы в условиях, когда на улицах эпидемиологическая ситуация станет небезопасной.