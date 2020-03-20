Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Более двух десятков профессиональных геймеров и стримеров решили объединиться в рамках акции gamersvscovid19, чтобы выпустить видео, в котором они рассказали своим поклонникам об угрозе коронавируса. Первый ролик был опубликован 20 марта на сайте проекта.

https://twitter.com/gamersvscovid19/status/1240724130330103808

Они призвали относиться с серьёзностью к эпидемии COVID-19 и попросили всех своих подписчиков «Оставаться дома и играть в игры». Группа также запустила собственный сайт gamersvscovid19.com, на котором она опубликовала ответы на самые часто задаваемые вопросы о коронавирусе.

Ранее эксперты компании DFC Intelligence заявили, что компании Microsoft и Sony могут не выпустить до конца 2020 года свои консоли нового поколения. По их мнению, эпидемия коронавируса уже нанесла удар по поставкам и производству подобных устройств.

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