Сеул, , 15:08 — REGNUM С 22 марта в Южной Корее введут обязательную проверку на коронавирус для пребывающих из стран Европы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

По их словам, в случае отрицательного результата на тест, иностранец обязан соблюдать четырнадцати дневный карантин. Известно, что лица с какими-либо симптомами будут размещены в санитарно-карантинных пунктах, а бессимптомные — в учреждения, временно переоборудованные под карантинные.

Иностранцы, прибывающие в Южную Корею на короткое время, будут ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья в органы здравоохранения.

Отмечается, что данные меры приняты в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.