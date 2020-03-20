Загреб, , 15:05 — REGNUM Восемь новых случаев коронавирусной инфекции были подтверждены в Хорватии, и в настоящее время всего уже 113 случаев, сообщает агентство HINA.

Один из заболевших подключен к аппарату ИВЛ.

Власти снова обратились к гражданам с призывом придерживаться принятых мер, учитывая случаи безответственного поведения.

«Пациенты с коронавирусом имеют средний возраст 42,6 года, что также является причиной хорошей клинической картины большинства», — заявил министр здравоохранения Вилли Берош на пресс-конференции.