Стокгольм, , 15:11 — REGNUM В настоящее время в Швеции из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 существует нехватка присяжных заседателей, назначаемых из числа рядовых граждан. Если ситуация ухудшится, то следственные действия с задержанными могут быть временно приостановлены, в результате чего подозреваемые будут освобождены из-под стражи в ожидании суда. Об этом 20 марта со ссылкой на адвоката окружного суда Фредрика Нидена сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По информации журналистов издания, сейчас в Швеции насчитывается около 8 000 присяжных. Это так называемые «народные заседатели», которые вместе с судьями решают различного рода вопросы и дела в суде.

По данным Государственного судебного управления Швеции, 47% народных заседателей являются людьми старше 65 лет. С учетом рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Швеции, согласно которому все граждане старше 70 лет должны максимально ограничить свои контакты с другими людьми во время эпидемии COVID-19, многие суды в столичном районе Стокгольма в настоящее время испытывают напряженную ситуацию из-за нехватки приcяжных.

Сообщается, что те присяжные, которые составляют группу риска для коронавирусной инфекции, во многих судах не были вызваны для рассмотрения дел, и теперь суды Швеции пытаются в кратчайшие сроки заменить уже назначенных присяжных, используя заранее подготовленные списки.