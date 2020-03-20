Джакарта, 20 марта 2020, 15:03 — REGNUM Количество российских туристов, приезжающих в Индонезию, продолжает увеличиваться, сообщает информационный портал Detik.
По данным центрального статистического агентства Индонезии, на протяжении 2019 года Индонезию посетили 158,9 тысяч человек.
Ожидается, что при увеличении числа туристов государственная авиакомпания Индонезии Garuda сможет открыть прямые рейсы в Москву.
Президент авиакомпании Garuda Indonesia Ирфан Сетиапутра объяснил, что компания действительно проводит ряд исследований, связанных с открытием прямых рейсов в Москву, Франкфурт и Париж.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве юстиции и прав человека острова Бали отметили, что 117 иностранцам отказали во въезде.
Читайте также: Власти острова Бали отказали во въезде 117 иностранцам