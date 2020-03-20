Цхинвал, , 15:03 — REGNUM Южная Осетия попросила у правительства России помочь с приобретением для медучреждений средств индивидуальной защиты. Об этом 20 марта сообщила во время выступления перед депутатами парламента республики главный санитарный врач страны Марина Кочиева, сообщает агентство «Рес».

"Во время проверок медицинских учреждений республики выявлена нехватка в средствах индивидуальной защиты в многих расходных материалах, лекарствах и т.д.», — описала ситуацию Кочиева.

Она рассказала, что приобрести необходимые средства затруднительно, так как в России в связи со вспышкой коронавриуса действует запрет на их вывоз за границу. В связи с этим было направлено официальное письмо с соответствующей просьбой.

Кочиева выразила уверенность в скором получении необходимых средств.

Стоит отметить, что в Южной Осетии нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. 19 человек в стране находятся в условиях карантина под наблюдением врачей.

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