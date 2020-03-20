Караганда, Казахстан, , 14:53 — REGNUM Власти Караганды планируют приостановить работу дошкольных образовательных учреждений. Об этом 20 марта заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров на брифинге.

По его словам, сегодня власти рассматривают вопрос о закрытии детских садов в крупных городах области. Однако уже в настоящее время детсады посещают лишь 20% детей.

Аскаров добавил, что в Караганде проводится масштабная работа по дезинфекции. В частности, охвачено 1423 объекта торговли и массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Караганде было обнаружено два случая заражения коронавирусом. Всего в республике выявлено 49 человек, инфицированных вирусом.

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