Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Разработчики массовой многопользовательской игры Elder Scrolls Online отпраздновали релиз Doom Eternal добавлением в неё нового «демонического» питомца. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Создатели игры выпустили соответствующий анонс ещё 13 марта 2020 года. С сегодняшнего дня и до 23 марта все желающие могут приобрести Mudcrab of Eternal Doom в Crown Store за 500 крон (валюта игрового магазина), что соответствует примерно $5.

https://twitter.com/TESOnline/status/1238467873712091136

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклоники Serious Sam выпустили модификацию, которая добавляет в игру монстров и оружие из игр серии Doom. Проект получил название Serious DOOM: Hell In Egypt.

