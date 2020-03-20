Нью-Йорк, США, , 14:39 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил власти Узбекистана с принятием закона, который позволит получать гражданство для 50 тыс. человек. Соответствующее заявление официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика опубликовано на сайте ООН.

Отмечается, что принятие закона позволит улучшить жизнь уязвимой части населения республики. Гутерриш считает, что действия Узбекистана — это важный вклад в глобальные усилия по искоренению безгражданства к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля сенат Узбекистана одобрил законопроект «О гражданстве Республики Узбекистан». Документ позволит получить гражданство лицам, прибывшим в республику до 1995 года и постоянно проживающим в этой стране.

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