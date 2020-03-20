Джакарта, , 14:26 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что число случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 60 человек, сообщает информационный портал Detik.

«Существует 60 новых случаев заражения коронавирусом, так что общее число инфицированных увеличилось до 369», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто.

Кроме того, число выздоровевших пациентов увеличилось до 17 человек, а число погибших достигло 32.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Анис Басведан признал, что столица готова выполнить указания президента Джоко Видодо о проведении массовых тестов на коронавирус.

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