Цхинвал, , 14:29 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в Южной Осетии под наблюдением медиков находятся 19 человек. Об этом 20 марта сообщила санитарный врач республики Марина Кочиева, выступая на сессии южноосетинского парламента, сообщает агентство «Рес».

"Шестеро из них находятся в республиканской инфекционной больнице, один — в Ленингорской районной больнице, а 12 под домашним медицинским наблюдением», — рассказала санитарный врач.

Кочиева подчеркнула, что все, кто возвращается в Южную Осетию из-за границы, выявляются, и их помещают в карантин. Он также сообщила, что в медицинских организациях готовы к наблюдению за ними.

Стоит отметить, в Южной Осетии не выявлены случаи заболевания коронавирусной пневмонией.