Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Южная Корея, Япония и Швейцария окажут Казахстану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом 20 марта заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, внешнеполитическое ведомство Казахстана работает над привлечением гуманитарной помощи. В частности, уже достигнута договоренность на поставку медицинских масок, тест-систем, защитной одежды и спецоборудования.

Кроме того, специалисты из Японии и Южной Кореи проведут видеоконсультации для министерства здравоохранения Казахстана. Смадияров добавил, что МИД перешел на круглосуточный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта в республик действует режим чрезвычайного положения.

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