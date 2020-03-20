Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Грузинская авиакомпания Georgian Airways с сегодняшнего дня отправляет в бессрочный неоплачиваемый отпуск 95% своих сотрудников, заявил на брифинге 20 марта генеральный директор авиакомпании Роман Бокерия.

Решение руководства компании он объяснил полным прекращением авиасообщения Грузии со всеми странами, которое обусловлено стремлением приостановить распространение в стране опасного коронавируса.

«Как известно, по указанию правительства Грузии прекращаются авиарейсы во всех направлениях и отныне будут выполняться только чартерные рейсы по указанию и при содействии правительства Грузии для вывоза наших граждан из стран Европы. Но наша авиакомпания готова выполнять чартерные рейсы из любой страны мира, если получит соответствующие указания правительства», — отметил глава авиакомпании.

Содействие правительства, по его разъяснению, выражается не только в заказе рейса на определенном направлении, но и в оплате стоимости этого рейса, так как на чартерные рейсы по доставке граждан Грузии на родину авиакомпания билетов не продает.

Тот факт, что сотрудники отправляются в неоплачиваемый и бессрочный отпуск гендиректор объяснил тяжелым финансовым положением авиакомпании, сложившимся в результате введенных в Грузии и по всему миру ограничений, и отсутствием у авиакомпании финансовых средств для поддержки своих сотрудников.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Выздоровевшим считается один пациент. Еще один случай пока признается сомнительным, и исследования взятых у него анализов продолжаются. Сегодня правительство Грузии приняло решение о полном прекращении авиасообщения на всех направлениях и выполнении лишь отдельных рейсов с целью доставки на родину находящихся за рубежом соотечественников.