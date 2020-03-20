Киев, , 14:20 — REGNUM Властям Украины нельзя поддерживать никакие проявления паники и массового психоза, граждан нужно успокаивать, заявил украинский политик, экс-министр финансов Виктор Суслов в ходе онлайн-конференции для издания «Главред».

По его мнению, царящий на Украине в связи с жесткими карантинными мерами психоз, конечно же, не является оправданным.

«Тем более, что правительство решило не прекращать работу магазинов, которые продают продукты питания, хозяйственные товары, также продолжают работать заправки и аптеки. В центре внимания сейчас должно быть обеспечение аптек необходимыми лекарствами, но к сожалению, появляются сообщения о перебоях в поставках некоторых лекарств», — отметил Суслов.

Также он заявил, что многие украинцы запаслись туалетной бумагой на несколько лет вперед.

«Многие украинские граждане объясняют свое поведение тем, что они смотрят на поведение европейцев: раз в Европе в магазинах дерутся за туалетную бумагу, значит, это — действительно то, что спасает. Некоторые даже попытались делать из туалетной бумаги защитные маски», — отметил бывший министр финансов.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках карантинных мер на Украине в настоящий момент закрыты все магазины и заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок.