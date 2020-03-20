Москва, , 14:13 — REGNUM Как и вся страна, Telegram преимущественно обсуждает одну тему — коронавирус. Эта тема распадается на множество отдельных сюжетов: «гречкопанику», карантины, случаи заболевания, профилактику. К чести «телеграм-каналов», много сообщений они посвятили борьбе с паникой, даже запустив хештег «#коронавирус — отставить панику!»

О том, как Telegram борется с паникой и рассказывает о вирусе, — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

«Город по умолчанию» пишет про ситуацию с коронавирусом в Москве и находит неожиданный плюс в карантине: в метро стало «необычно легко и просторно», а на дорогах исчезли пробки.

В Подмосковье шутят о паническом шопинге, во время которого граждане в промышленных масштабах скупали крупу и туалетную бумагу. На одном из сайтов объявлений по этому поводу появилось шуточное предложение продать пачку гречки за 2,5 миллиона рублей или обменять на «двушку в центре». «Рай и мкАД» по этому поводу напоминает о необходимости сохранять рассудок и не поддаваться панике: «Страшнее не сам вирус, а то, что он делает с обществом. Друзья, еды на всех хватит, лучше мойте руки».

Костромская «Родина снегурочки» тоже пишет о спекулянтах — которые зарабатывают перепродажей медицинских масок по завышенным в разы ценам. Автор канала напоминает, что ажиотаж появился вообще на пустом месте: использование масок не панацея, а скорее самоуспокоение, значительного эффекта для защиты от вирусов маски не оказывают: «Не стоит на них охотиться, тем более обходить аптеки, где много потенциальных больных. Наоборот, необходимо сократить контакты с людьми, насколько это возможно».

Тем временем появился рейтинг готовности регионов к гипотетической вспышке коронавируса. Последнее место заняла Калужская область. «Калужский мечтатель» отмечает: «Мы догадывались, что с медициной здесь беда, но что мы окажемся позади даже самых бедных и неустроенных…» Впрочем, кто-то же должен быть на последнем месте.

Северо-Западный федеральный округ

«Страновед» на фоне безмерного числа фейков и панических предсказаний собрал самые «добрые околокоронавирусные» новости, например, о том, что петербургские библиотеки будут по телефону рассказывать детям сказки и читать рассказы, причем, совершенно бесплатно.

В том же Петербурге неизвестные сделали любопытную инсталляцию: наклеили на забор слово «Спокойствие». Каждая буква составлена из пакетов с крупой, в том числе с гречкой. «Вот куда в Питере уходит вся греча и туалетная бумага из магазинов. На новые инсталляции», — предполагает FlashPiter.

А «Записки декабриста» сравнивают фейковые новости о коронавирусе с телефонным терроризмом: «Пользователи, которые все эти фейки пересылают родственникам и знакомым, встают с провокаторами в один ряд. Не поддавайтесь панике. Не ведитесь на провокации. Меры предосторожности не должны перерастать в массовый психоз. Ну, и не забывайте об ответственности за тиражирование всех этих вбросов».

Тем временем в Коми карантин обернулся неожиданной проблемой. Как пишут «Усы Печорина», всего за три дня дистанционного обучения электронные дневники не выдержали нагрузки. Система электронного образования была создана еще в 2013 году, но оказалось, что пиковых нагрузок выдержать не может.

Приволжский федеральный округ

За прошедшую неделю все воочию или на фотографиях видели очереди за туалетной бумагой. Казанский «Итиль» показал другую сторону ажиотажа: очереди из фур, которые по паре дней стоят у фабрики в Елабуге и грузят туалетную бумагу. «Мы задолбались уже возить эту туалетную бумагу», — возмущаются водители.

Канал «Тупой татарский пиарщик» обратил внимание на рекламу с использованием темы вируса, которая, конечно, не замедлила появиться, причем в самом безграмотном виде. Спортзал в Казани предлагает купить абонемент: «КОРОНОВИРУС! Заряжай иммунитет вместе снами!» Автор канала пишет: «Было бы даже странно, если бы местные маркетологи не стали хайпить на теме №1, которая сейчас у всех на слуху. Еще бы это хайповое слово писать правильно научились, выглядело бы не так глупо…»

Сибирский федеральный округ

В Барнауле священник бодро объяснил эпидемию COVID-19 грехами человечества. В воскресной проповеди он рассказал, что коронавирус появился от человеческих грехов — «нераскаянных, незамоленных», сообщает «Алтайский валенок».

Уральский федеральный округ

«Иродъ Уральский» иронизирует над паническими слухами, которые обильно представлены в соцсетях. Например, таким: «Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру населения. Просьба, по возможности, стоять у открытого окна, лбом по направлению к звездам. Из Роскосмоса позвонили».

Южный федеральный округ

В Волгограде другие слухи. Кто-то сеет панику словами, что «Волгу закрыли», другие — что ночью будут с вертолетов распылять «дез средство», поэтому надо закрыть «все окна и балконы», а на улицы не выходить. «Какой только хрени сегодня не приходит через мессенджеры, чего только не попадается в соцсетях! Верить надо только проверенным источникам. Ну, какое распыление дез. средств над Волгоградом? Голову включайте.

Сразу вспоминаются дивизии гадюк, переплывающие через Волгу перед матчами ЧМ-2018…» — пишут «Новости Волгограда».

В Ростове таксисты стали огораживать свое водительское место полиэтиленом. «Современные проблемы требуют современных решений! Антивирусные такси», — иронизирует «Ростов Главный».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Республиканской клинической больнице Дагестана всех пациентов, в связи с пандемией, просят «Давать только общий «Салам», сообщил канал Luguev. То есть приветствовать друг друга словами, без рукопожатия.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» узнал диковатую историю о том, что жители села под Партизанском угрожают семье, которая находится на карантине из-за коронавируса. Им угрожают поджечь дом, ограничить доставку продуктов и… не выдавать пенсию. Пока что прекратить панику среди жителей села не удалось. При этом официально ни одного случая коронавируса в Приморье не зафиксировано.

«Якутия 2100» нашла в карантине хорошую деталь. Так, Национальный архив Якутии выложил в открытый доступ документы, который позволит на досуге изучить свою родословную, а национальная библиотека выложила массу книг.

А вот в Петропавловске-Камчатском вообще все спокойно: гречки много, туалетной бумаги еще больше. «Паникеров хватает, но большинству населения до этого нет никакого дела», — констатирует «Мачо с Авачи».

Такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу. И не болейте!