Алжир, , 14:17 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что к настоящему времени не существует никаких доказательств того, что распространение коронавируса в Африке происходит меньшими темпами из-за высокой температуры воздуха. Об этом передает ВВС Africa.

До настоящего времени распространение вируса в Африке происходила намного медленнее, чем в Азии или Европе, и в настоящее время в 34 африканских странах зарегистрировано более 600 случаев заражения коронавирусом.

Однако эксперты в области здравоохранения подчеркнули необходимость подготовки к значительному всплеску инфекций, опровергнув информацию о том, что вспышку заражений на континенте сдерживают высокие температуры.

Глава Африканских центров ВОЗ по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг предупредил, что ограничения на полеты и другие поездки помогут сдержать скорость распространения вируса, но в конечном итоге не смогут его предотвратить.