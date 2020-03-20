Варшава, , 14:07 — REGNUM Польская полиция направила в прокуратуру 21 уголовное дело по наиболее резонансным случаям «показного выхода из карантина». Об этом сообщил в интервью польскому телевидению министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

По словам министра, от того, как будут соблюдаться рекомендации и предписания специальных служб, зависит безопасность граждан и дальнейшее распространение эпидемии. Большинство находящихся в карантине граждан ведут себя ответственно, и не нарушают правил карантина. Но около одного процента из них нарушают режим.

«Мы приступили к действиям, связанным, к сожалению, с наказанием этих людей. Они могут представлять опасность для других, и мы не можем такую ситуацию терпеть», — передаёт слова министра «Польское радио».

В отношении лиц, демонстративно нарушающих карантин, «будут проводиться последовательные действия со стороны полиции и санитарных инспекторов». Также глава МВД предостерёг от распространения недостоверной информации об эпидемии коронавируса, в частности, о закрытии городов. Каминьский опроверг сообщения о таких мерах.

Как заявил министр, полиция и спецслужбы следят за происходящим в сети, и отслеживают лиц, распространяющих недостоверную информацию. В нужный момент для них настанут «далеко идущие последствия».

«Мы хотим сохранить социальное спокойствие, социальную дисциплину и общественную поддержку часто жестких действий, которые мы должны предпринять, чтобы ограничить масштабы эпидемий в нашей стране», — сказал Мариуш Каминьский.

По состоянию на 20 марта в Польше в результате заражения коронавирусом COVID-19 заболели 355 человек, пять человек умерли.