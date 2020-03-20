Сухум, , 14:07 — REGNUM Тесты для диагностики коронавируса COVID-19 привезли 20 марта в Абхазию. Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

По данным оперативного штаба, средства диагностики разработаны Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Молекулярно-генетический метод, который используется в тестах, позволяет получить результат в течение суток.

В сообщении отмечаются, что использовать поступившие средства будут только по назначению медиков и только у пациентов медучреждений, имеющих соответствующие ярко выраженные симптомы.

Стоит отметить, в Абхазии нет выявленных случаев заболевания COVID-19, но в стране выполняют часть рекомендаций ВОЗ для профилактики распространения инфекции.