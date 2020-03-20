Джакарта, 20 марта 2020, 13:56 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан признал, что столица готова выполнить указания президента Джоко Видодо о проведении массовых тестов на коронавирус, сообщает Antara.
«Мы ожидаем проведение тестов. Мы подготовим всё», — заявил губернатор Джакарты.
«Мы продолжаем координировать свои действия с министерством здравоохранения», — отметил губернатор.
Ранее глава государства поручил провести быстрое массовое тестирование на коронавирус в Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве юстиции и прав человека острова Бали отметили, что 117 иностранцам отказали во въезде.
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