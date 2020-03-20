Новосибирск, , 13:47 — REGNUM В инфекционной больнице Новосибирска на сегодняшний день находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из-за границы. В случае большого наплыва пациентов новосибирский минздрав готов к перепрофилированию коек. Сейчас в этом нет необходимости. Об этом на брифинге сегодня, 20 марта, сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По официальным данным, сейчас 826 новосибирцев находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. С наблюдения уже сняты 1 003 человека.

По данным на 10:.00 (время местное) 20 марта в Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Оба — «завозные». Одна женщина прибыла из Франции, вторая — из Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в аэропорту «Толмачёво» для проведения термометрии для пассажиров устанавливается тепловизор, усилен медицинский пункт, организовано круглосуточное дежурство скорой.

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