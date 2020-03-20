Рим, , 13:47 — REGNUM В итальянском городе Романо ди Ломбардия от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалась ещё одна гражданка Украины, написал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий 19 марта на своей странице в социальной Facebook.

По его словам, погибшую звали Галиной, она из Львовской области.

«Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии», — отметил Городецкий.

В комментариях пользователи отмечают, что на самом деле в Италии скончались как минимум шесть граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Милана задержала гражданку Украины, которая незаконно продавала маски возле торгового центра.

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