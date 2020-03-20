Тбилиси, , 14:16 — REGNUM На рынке Грузии в продаже могут появиться фальшивые тесты на коронавирус COVID-19. Об этом 20 марта рассказал журналистам замглавы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель центра контроля заболеваний сообщил, что проверял эффективность порядка 15 — 16 тестов, но большинство из них не соответствовали даже элементарным требованиям. Имнадзе подчеркнул, что в случае поставок на государственном уровне, гарантию качества дает правительство продающей стороны, а приобретение тестов на рынке требует дополнительных проверок, чтобы не приобрести «фейковую» продукцию.

«В мире уже есть опыт распространения таких фейковых тестов, — сказал Имнадзе. — На рынке может появиться очень много некачественных фейковых тестов».

Стоит отметить, 20 марта министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что Китай подарил стране тысячу тестов на коронавирус, которые должны прибыть на следующей неделе. Также ведутся переговоры о поставках в Грузию из Южной Кореи 200 тысяч подобных тестов.

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