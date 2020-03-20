Додома, , 13:37 — REGNUM Один из самых популярных рэпперов Танзании Mwana F.A. сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом исполнитель сообщил на языке суахили на своей официальной странице в Instagram.

Mwana F.A., чье настоящее имя — Хамис Мвиньюма, рассказал поклонникам, что, когда он вернулся из ЮАР, у него началась лихорадка, а также проявлялись другие симптомы заражения вирусом, что побудило его сдать анализы, которые подтвердили, что певец заражен COVID-19.

В посте Instagram для своих более чем 3,3 миллионов подписчиков певец сообщил: «Я решил записать это видеообращение, чтобы сказать вам, что эта болезнь реальна!«

Он призвал всех своих подписчиков следовать советам экспертов по мытью рук и сохранению социальной дистанции от других ‑ и не паниковать, если они заразятся.

Мвана Ф.А. подписал свое заявление: «Давайте позаботимся друг о друге».

По сообщению журналистов BBC Swahili, менеджер другого известного танзанийского певца Diamond Platinumz по имени Саллам также сообщил, что у него диагностирован коронавирус.

Саллам заверил свой миллион подписчиков в Instagram, что у него все хорошо.

«Будьте в безопасности. Это тоже пройдет», — подчеркнул он.