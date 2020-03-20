Ташкент, , 13:33 — REGNUM Сотрудники администрации президента ознакомились с петицией общественных деятелей, которые призвали ввести срочные меры против распространения коронавируса. Об этом 20 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Он выразил уверенность, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом также обратит внимание на петицию. Обращение будет учтено, сказал Песков, но ответственность за принятое решение несет штаб, поэтому окончательное слово за ним.

Ранее врачи, актеры, писатели и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием введения экстренных мер для борьбы с распространением коронавируса.