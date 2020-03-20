Найроби, , 13:27 — REGNUM Религиозные лидеры в Кении приостановили богослужение в некоторых церквях и мечетях после того, как в стране было подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili.

Среди отменивших богослужения христианских церквей — Пресвитерианская церковь Восточной Африки, Англиканская церковь всех святых, Церковь Служения Ответу Христа, Ассамблеи Бога в Кении и Найробийская часовня.

Представители руководства всех пяти религиозных учреждений заявили, что будут транслировать воскресные службы в социальных сетях.

Пресвитерианская церковь и Англиканская церковь призвали прихожан отменить предстоящие свадьбы или сделать выбор в пользу коротких церемоний с меньшим количеством присутствующих.

Церковные службы были остановлены в соответствии с директивой президента Ухуру Кеньятты, которая запрещала все публичные собрания в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

В Мечети Джамия в столице страны, Найроби, также объявили о прекращении всех богослужений. Руководство мечети заявило, что оно следит за ситуацией и будет консультировать верующих в соцсетях.