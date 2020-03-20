Бали, Индонезия, , 13:20 — REGNUM В министерстве юстиции и прав человека острова Бали отметили, что 117 иностранцам отказали во въезде, сообщает Antara.

Известно, что число туристов, приезжающих на Бали, также уменьшается с каждым месяцем.

Сообщается, что в феврале 2020 года остров Бали посетили 83 389 туристов из Австралии, 30 056 — из Индии и 22 689 — из Японии. В марте 2020 года в тройку стран вошли Австралия, Великобритания (10 993 человек) и Российская Федерация (10 356 человек).

«Для тех, кто не может вернуться домой, безусловно, будет введена политика по предоставлению продления виз, включая граждан из Китая», — говорится в заявлении министерства юстиции и прав человека острова Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Российской Федерации в Индонезии подняло вопрос об экстренной эвакуации российских граждан с острова Бали.

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