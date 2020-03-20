Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Лидеры грузинской оппозиции, которые желают внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, предложили правительству своеобразный обмен: временную приостановку взносов в Пенсионный фонд, а за счет сэкономленных от этой приостановки средств бюджета выдачу населению коммунальных ваучеров.

Соответствующее заявление на брифинге 20 марта сделал один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, который ранее озвучил эту идею в эфире ряда телекомпаний. Свое инициативу он расписал как два связанных друг с другом предложения.

«Согласно нашей инициативе, каждой семье в Грузии должны выдать коммунальный ваучер на 120 лари. Это важно потому, что мы должны сегодня помогать не только социально незащищенным, которые постоянно являются предметом нашей помощи, но и тем тысячам семей среднего класса, которые сегодня оставлены без дохода и не знают, выйдут ли на работу завтра и будут ли иметь доход. Поэтому помощь должна быть оказана всем поголовно», — подчеркнул Бакрадзе.

А средства для оказания этой помощи он видит в пенсионных взносах. Как подсчитали в «Европейской Грузии», с приостановкой пенсионных взносов на следующие 8 месяцев текущего года бюджет сэкономит примерно 130 миллионов лари. А этой суммы будет вполне достаточно для выдачи населению коммунальных ваучеров на 120 лари.

Как известно, пенсионный взнос в Грузии складывается из 3 компонентов: по 2% в фонд вносят сам работник, его работодатель и госказна. Приостановка взносов, по мнению оппозиции, облегчит положение работников и их работодателей, а казне позволит направить сэкномленную сумму на поддержание населения в сложных условиях распространения коронавируса.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Выздоровевшим считается один пациент. Еще один случай пока признается сомнительным, и исследования взятых у него анализов продолжаются.