Тбилиси, , 13:14 — REGNUM

Парламент Грузии из-за ситуации с распространением коронавируса с 20 марта перевел все СМИ на дистанционный режим работы. Отныне трансляция всех брифингов, комментариев респондентов будет проходить на официальном веб-сайте законодательного органа www.parliament.ge, где также транслируются заседания комитетов и пленарные заседания. Эти же видеоматериалы пресс-служба парламента будет оперативно направлять редакции для использования и публикации.

Журналисты смогут направлять законодателям интересующие их вопросы по электронной почте prdepartment@parliament.ge.

Как поясняют в парламенте Грузии, эти меры приняты для обеспечения безопасности журналистов, а после стабилизации ситуации обещают вернуться к обычному режиму работы.

Кроме того, с 20 марта всех депутатов и сотрудников аппарата парламента на входе будут проверять на наличие температуры или иных симптомов вирусного заболевания. Специальное оборудование спецслужбам парламента уже выдано. При выявлении температуры выше 37 градусов депутатов или сотрудников аппарата в здание не пропустят и посоветуют обратиться к врачу.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Выздоровевшим считается один пациент. Еще один случай пока признается сомнительным, и исследования взятых у него анализов продолжаются.