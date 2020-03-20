Алма-Ата, Казахстан, , 13:14 — REGNUM Все парковки в Алма-Ате сделают бесплатными на время действия чрезвычайного положения, сообщили 20 марта в компании A-Parking.

Бесплатный режим вводится с 21 марта по 15 апреля в связи с карантином в городе. В компании отметили, что правонарушения на парковках проконтролирует управление дорожной полиции Алма-Аты.

Как сообщало ИА REGNUM, въезд и выезд из Алма-Аты полностью закроют с 22 марта. Карантин также ввели в Нур-Султане. Всего в республике выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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