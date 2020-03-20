Вильнюс, , 13:12 — REGNUM Литва покупает у Китая почти 2 млн единиц респираторов, сообщил сегодня, 20 марта, национальный вещатель LRT. «Такого количества у Литвы не было никогда», — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«Это уже большое количество, мы сможем ими обеспечить и тех медиков, которые напрямую не работают с заражёнными или с пациентами с подозрениями (на коронавирус)», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве объявлен режим чрезвычайно ситуации и введён всеобщий карантин. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ветеринарные аптеки. В стране уже 48 заражённых, первая пациент в Литве выздоровела.