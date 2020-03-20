Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Так как число случаев коронавируса в Грузии растет и одновременно выросло число обращений граждан к врачам, принято решение о создании в Тбилисской республиканской больнице специального центра неотложной помощи, где будет производиться чрезвычайный прием граждан. Об этом на брифинге 20 марта сообщила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

«Мы призываем всех граждан, которым понадобится консультация врача, обращаться в республиканскую больницу, где они пройдут обследование и по необходимости будут переадресованы в самоизоляцию, зону карантина, инфекционную больницу или под наблюдение семейного врача. Те, кто подозревает наличие у себя симптомов коронавируса, в первую очередь, должны обращаться к нам по телефонам горячей линии, так как на данном этапе самое важное — это правильная диагностика со стороны наших эпидемиологических служб. После этого с вами свяжутся наши специалисты и примут решение о том, как будет произведена ваша транспортировка в ту или иную больницу и какие методы необходимо применить для сохранения вашего здоровья и здоровья нашего медперсонала, который в 24-часовом режиме заботится о вас», — заявила министр.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Выздоровевшим считается один пациент. Еще один случай пока признается сомнительным, и исследования взятых у него анализов продолжаются.