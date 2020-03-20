Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Правительство Грузии еще раз призвало граждан неукоснительно соблюдать решения межведомственного координационного совета и выполнить требование по закрытию торговых точек, которые не заняты реализацией продовольствия, медикаментов или горючего.

«Как известно, правительство Грузии приняло решение о закрытии всех объектов розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, открытых колхозных рынков, аптек, автозаправочных станций, почтовых и банковских отделений. Поэтому все остальные торговые объекты должны закрыться», — заявил на брифинге 20 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его же информации, премьер-министр Грузии поручил министерству экономики в связи с создавшейся ситуацией разработать план дополнительных мероприятий для стимулирования экономики, которые вместе с ранее задействованными планами позволят бизнесу и населению справиться с созданными пандемией вызовами.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Ранее в Грузии прекратили работу все объекты общественного питания, которые перешли на формат доставки своей продукции населению по заказам.