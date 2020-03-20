Вильнюс, , 13:09 — REGNUM Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 20 марта, представил детали плана по поддержке экономики из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа, согласно которому на амортизацию Литва выделит 2,5 млрд евро, а всего на международном рынке планирует занять 5 млрд евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомства повторил свой прогноз, что из-за вспышки коронавируса Литва потеряет 1,3−2,8% ВВП. Безработица при этом, по его словам, увеличится до 8%. Это на 2% выше, чем в настоящее время. При этом даже в 2021 году ситуация выправится лишь отчасти — прогнозируется безработица на уровне 7,1%.

В целом прогноз литовских властей оказался оптимистичнее, чем у некоторых коммерческих банков. Так, крупнейший в Литве банк SEB скандинавского капитала прогнозирует Литве потери в 3,2% ВВП.

Напомним, в Литве объявлен режим чрезвычайно ситуации и введён всеобщий карантин. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ветеринарные аптеки.