Тбилиси, , 13:08 — REGNUM На всех пограничных КПП Грузии, в частности, вблизи от Ларса, Красного Моста и Сарпи, будут устроены специальные зоны карантина, сообщил на брифинге 20 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что по ранее принятому советом решению, за отдельными исключениями, в страну разрешен въезд только граждан Грузии. Но исходя из сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, отныне в карантин будут помещаться все прибывающие в страну лица, независимо от того, из какой страны они приезжают. Именно для обеспечения их изоляции и будут устроены специальные карантинные пространства.

Как известно, на 20 марта в Грузии фиксируется 43 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Ранее в Грузии в карантин направляли граждан, прибывающих из стран с высоким показателем распространения коронавируса.