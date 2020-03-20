Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Бывший директор по маркетингу подразделения Xbox Альберт Пенелло, покинувший Microsoft в 2018 году, оценил усилия Sony в разработке консоли нового поколения. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Эксперт, проработавший в компании больше 17 лет, отметил, что Sony сделала «пару очень умных ходов», напомнив: он сам ранее говорил, что вряд ли компании удасться добиться, чтобы уровень производительности видеокарты PlayStation 5 был больше 9 терафлопс.

«Поэтому я не разочарован. Если эта вещь на самом деле стоит 399 долларов, я думаю, что это отличная сделка», — сказал Пенелло.

При этом издание отмечает, что вряд ли PlayStation 5 на старте будет стоит $399. Автор статьи пишет: если судить по иформации, ранее опубликованной в СМИ, то почти наверняка стоимость консоли составит около $500.

Ранее редакция Comicbook сравнила характеристики Xbox Series X и Playstation 5. Она отметила, что Xbox Series X, конечно, обходит PlayStation 5 по производительности процессора и видеокарты, однако консоль Sony имеет более быстрый накопитель SSD.

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