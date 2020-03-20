Подгорица, , 13:07 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории подтвердил еще три новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число зараженных в Черногории увеличилось до 13 по состоянию на утро 20 марта.

Директор Института общественного здравоохранения Бобан Мугоша отметил, что заболевание распространяется по стране.

«Это указывает на то, что мы не соблюдали то, что было рекомендовано — сохранять социальную дистанцию, заботиться о себе, но и о других. Это говорит о наших привычках, которые мы должны сейчас забыть», — сказал Мугоша.

В Черногории под медицинским наблюдением находятся 4369 человек.