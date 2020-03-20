Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Тысячу тестов, для выявления у пациентов коронавируса COVID-19, подарит Грузии Китай. Об этом 20 марта рассказала журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Китайская Народная Республика выделила нам в подарок тысячу тестов, которые будут в Грузии в начале будущей недели», — сказала глава минздрава.

Она также рассказала, что идут переговоры о приобретении партии в 200 тыс. тестов в Южной Корее. Грузинские специалисты уже разработали алгоритм, по которому будут определять, кому из пациентов проходить тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Грузии выявлено 43 случая заболевания COVID-19 и подозревают наличие коронавирусной инфекции еще у одного жителя в Абхазии. Граница страны закрыта для иностранцев, с 21 марта вводится запрет на авиасообщение с другими странами.

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