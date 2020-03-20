Вильнюс, , 13:02 — REGNUM Китай на безвозмездной основе передал Литве 20 тыс. медицинских масок и 120 тыс. медицинских перчаток, груз сегодня, 20 марта, также на безвозмездной основе доставила компания Avia Solutions Group, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вся партия разгружена в аэропорту Вильнюса и передана представителям торговой палаты Китая и посольства Китая в Литве. После этого она будет передана литовским властям.

Напомним, в Литве объявлен режим чрезвычайно ситуации и введён всеобщий карантин. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ветеринарные аптеки.